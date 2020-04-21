Гарипов — о первом матче с «Ак Барсом»: слёзы текли. Всех люблю в этом клубе

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов ответил на вопросы об уходе из «Ак Барса».

«Игровой формы не наберёшь, даже если год просто тренироваться без практики. Без игровой практики это невозможно. Ари Мойсанен говорил: «Физика идёт следом за игрой. Ты играешь и набираешь форму». Хоть что делай, но если не будешь играть, не будет нормальных физических показателей. Я не играл год, потренировался 10 дней и вышел на лёд. Как я мог сразу начать здорово играть?

Вернуться в «Ак Барс»? Думаю, что такого звонка не будет. Что говорить о том, чего не случится? С одной стороны, «Ак Барс» – клуб, который я люблю всем сердцем. Когда была игра с «Ак Барсом» через три недели после перехода в «Авангард», слёзы текли. Думал, главное, чтобы камеры не поймали меня. Всех люблю в этом клубе: когда пришёл прощаться с ребятами, слова не мог сказать, ком в горле стоял. Это навсегда, на всю жизнь», — цитирует Гарипова «Спорт Бизнес Online».