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ХК «Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью футболиста «Казанки» Самохвалова

ХК «Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью футболиста «Казанки» Самохвалова
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Локомотив» в официальном «твиттере» выразил соболезнования в связи со смертью футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

«ХК «Локомотив» выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким воспитанника академии ФК «Локомотив» Иннокентия Самохвалова, который скоропостижно скончался накануне во время индивидуальной тренировки. Мы разделяем с вами боль утраты. Вечная память», — сказано в сообщении.

Вчера, 20 апреля, футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. 22-летний Самохвалов являлся воспитанником московского «Локомотива». В составе молодёжной команды «железнодорожников» становился победителем первенства России, позже стал выступать за «Казанку». У футболиста остались супруга и дочь.

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