«Сибирь» заключила трёхлетний контракт с голкипером Красиковым
«Сибирь» заключила новый контракт с голкипером Алексеем Красиковым, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на три сезона.
В минувшем сезоне 24-летний голкипер одержал 10 побед в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропуская в среднем за встречу 2,01 шайбы и отражая 93,5% бросков. Дважды российский голкипер оставил ворота в неприкосновенности, отыграв на ноль. В плей-офф Алексей появился на льду только в одном матче, сыграв чуть больше 33 минут.
Вся карьера Алексея Красикова в КХЛ.
Красиков является воспитанником новосибирского клуба и всю карьеру в КХЛ проводит в «Сибири». В общей сложности в лиге он сыграл 125 матчей, в которых одержал 39 побед и оформил 10 шат-аутов.
«Сибирь» — народная команда! Если бы не избитая фраза, то так бы и написали»
Как коренной москвич стал настоящим сибиряком. Ну почти.
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