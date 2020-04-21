Я. Берглунд — о новом клубе: есть интерес из «Трактора». Также был разговор с Нижнекамском

Нападающий Якоб Берглунд заявил, что имеет два предложения от клубов Континентальной хоккейной лиги.
«Интерес есть из „Трактора“. Также был разговор с Нижнекамском. Посмотрим, как всё сложится. Но всё идёт к тому, что я останусь в КХЛ. Больше пока ничего сказать не могу.
Считаю, что сезон получился для меня удачным. Ну, может, только начало в Риге было не самым хорошим. Но после переезда в Нижнекамск всё наладилось. КХЛ — вторая по силе лига в мире. Нельзя расслабляться ни с одним соперником. Но в такой атмосфере и проще прогрессировать», — цитирует Берглунда HockeyNews.se.
Сезон-2019/2020 стал для форварда дебютным в КХЛ. Его первым клубом было рижское «Динамо», вторым — «Нефтехимик». Берглунд перебрался в Нижнекамск в ходе регулярного чемпионата. Он провёл 44 матча, в которых набрал 26 (13+13) очков при показателе полезности «+12». 12 марта клуб из Нижнекамска объявил о расторжении контракта с хоккеистом по соглашению сторон.
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