Экс-форвард «Салавата» Мелешко прокомментировал информацию об обнаружении коронавируса

Известный в прошлом белорусский хоккеист Дмитрий Мелешко прокомментировал информацию, что у него был обнаружен коронавирус.
«Не знаю, как появились такие данные, но коронавируса у меня нет. Просто лёгкая простуда. Да, я решил самоизолироваться, но это связано с тем, что у моей супруги онкология, поэтому мы стараемся все риски свести к нулю. Сдал анализ и на COVID-19, но пока результата нет», — цитирует Мелешко TUT.by.
Супруга хоккеиста Надежда Мелешко также сообщила, что супруг заболел и пока находится вне дома.
«Муж заболел и живёт пока отдельно, чтобы меня не заразить, всё-таки после химии иммунитет совсем слаб, опасно рисковать», — написала она в «Инстаграме».
37-летний Мелешко завершил карьеру после сезона-2016/2017. В Суперлиге Дмитрий играл за «Салават Юлаев» и «Спартак», а в КХЛ защищал цвета «Сибири» и минского «Динамо». Последним клубом Мелешко стала минская «Юность».
- 21 апреля 2020
-
14:00
-
13:41
-
13:20
-
13:00
-
12:43
-
12:36
-
12:10
-
12:03
-
11:54
-
11:35
-
11:11
-
10:47
-
10:35
-
10:15
-
09:56
-
09:45
-
09:30
-
09:01
-
08:54
-
04:53
-
04:24
-
02:57
-
02:39
-
02:29
-
02:01
-
01:46
-
01:02
-
00:58
-
00:49
-
00:36
- 20 апреля 2020
-
23:38
-
23:00
-
22:50
-
22:38
-
21:57