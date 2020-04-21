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Экс-форвард «Салавата» Мелешко прокомментировал информацию об обнаружении коронавируса

Экс-форвард «Салавата» Мелешко прокомментировал информацию об обнаружении коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

Известный в прошлом белорусский хоккеист Дмитрий Мелешко прокомментировал информацию, что у него был обнаружен коронавирус.

«Не знаю, как появились такие данные, но коронавируса у меня нет. Просто лёгкая простуда. Да, я решил самоизолироваться, но это связано с тем, что у моей супруги онкология, поэтому мы стараемся все риски свести к нулю. Сдал анализ и на COVID-19, но пока результата нет», — цитирует Мелешко TUT.by.

Супруга хоккеиста Надежда Мелешко также сообщила, что супруг заболел и пока находится вне дома.

«Муж заболел и живёт пока отдельно, чтобы меня не заразить, всё-таки после химии иммунитет совсем слаб, опасно рисковать», — написала она в «Инстаграме».

37-летний Мелешко завершил карьеру после сезона-2016/2017. В Суперлиге Дмитрий играл за «Салават Юлаев» и «Спартак», а в КХЛ защищал цвета «Сибири» и минского «Динамо». Последним клубом Мелешко стала минская «Юность».

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