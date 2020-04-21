Кравчук — о зарплате Григоренко в «Коламбусе»: большой успех гарантирует большие деньги

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал переходы форвардов Александра Барабанова и Михаила Григоренко в «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.
«Это уже второй заход Михаила в НХЛ, в свое время он очень хорошо стартовал в юниорской лиге Квебека у Руа, после чего пользовался доверием этого тренера в «Колорадо». Опыт – бесценная вещь, теперь Григоренко будет проще, чем пять лет назад, когда не всё получилось.
Мне понравилось, как Григоренко изменился в ЦСКА. Расстался с лишним весом, вместе с Капризовым и Слепышевым стал лидером нападения армейской команды. Это был тот случай, когда поездка в КХЛ открыла новые стороны хоккеиста, помогла ему вырасти.
Тут очевидно одно: оба отправились не за деньгами. Имея перед собой угрозу 30-процентного эскроу, в следующем сезоне игроки рискуют получить чистыми 20-30% от суммы контракта. Иначе говоря, по сравнению с КХЛ, учитывая налоги, они теряют в разы.
Но всегда нужно помнить истину: большие деньги не гарантируют большой успех, тогда как большой успех всегда гарантирует большие деньги. Так что Григоренко и Барабанов амбициозно уехали пока на скромные контракты, но за большим успехом. А он обязательно принесёт большие финансы», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.
- 21 апреля 2020
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