Кареев — об отъезде в НХЛ: может, Курносов перепутал фамилии и сказал про Сергеева?
Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев прокомментировал информацию о возможном отъезде в НХЛ.
«Первый раз об этом слышу. Может, Александр Курносов перепутал фамилии и сказал про Сергеева? Скорее всего, что-то напутали. У меня, конечно, есть стремление поиграть там, но каких-то заявлений по этому поводу не было.
Новый контракт с «Салаватом»? Да, контракт заканчивается и до 30 апреля обсуждать сейчас это нетактично. Работа ведётся в разных направлениях. Посмотрим, все будет исходить из нюансов», – цитирует Кареева «Горобзор».
Сергеев сообщил руководству «Салавата», что продолжит карьеру в НХЛ
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