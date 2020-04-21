Карлссон — об уходе из «Барыса»: Паскуале тоже не будет в команде

Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон заявил, что не собирается завершать игровую карьеру и выразил мнение, что основной вратарь команде Эдди Паскуале покинет клуб.

«Я не собираюсь завершать карьеру. Мы немного обсуждали контракт, но клуб был занят поисками нового главного тренера. Посмотрим, что будет теперь.



Я понимаю, что клуб хочет работать на будущее. Но Паскуале в команде тоже не будет, так что увидим. Да, я думаю, что он не останется. В этом году я получал не так много игрового времени, Но, считаю, все равно хорошо проявил себя», — цитирует Карлссона HockeyNews.se.

В минувшем сезоне Карлссон одержал 12 побед в 20 матчах регулярного чемпионата при проценте отражённых бросков 92,5 и коэффициенте надёжности 2,19. В плей-офф шведский вратарь, имеющий казахстанское гражданство, принял участие в одном матче.