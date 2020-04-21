Хартли: «Авангард» провёл очень успешный сезон, в плей-офф конкуренция стала выше

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги минувшего сезона, в котором «ястребы» проиграли в первом раунде плей-офф.
«Говоря же о нашем сезоне, его можно выразить одним словом – травмы. С начала сборов до конца сезона наши игроки перенесли в общей сложности пять операций. На протяжении всей моей карьеры за один сезон могла лишь быть пара таких случаев. Игроки пропускали несколько недель и были готовы.
А в этом сезоне… На следующее утро после матчей в тренерскую заходил наш врач. Мы уже шутили, что закроем его, чтобы не слышать плохие новости. Врач уже не говорил: «Этот игрок пропустит неделю». Он говорил: «Нам нужно полететь туда-то, возможно ему потребуется операция и он пропустит четыре-шесть месяцев». И такого рода известия мы узнавали регулярно почти весь год.
В итоге из-за травм выбыли несколько ключевых хоккеистов, в НХЛ отправился Илья Михеев, и я не ожидал, что кто-то сможет его легко заменить. Он был лучшим игроком нашей команды и лучшим игроком в КХЛ для меня. Он хорош в атаке, использовании скорости, чтении игры…
Но, несмотря на все травмы и потерю Михеева, мы провели очень успешный сезон. В регулярке набрали столько же очков, сколько и годом ранее. Да, в плей-офф уступили команде, которую обыграли в прошлом сезоне. Это показывает, насколько конкуренция в плей-офф стала выше. Год назад мы выиграли у Уфы два овертайма, а в этом был всего один и мы его проиграли, причём он оказался ключевым. Конечно же мы разочарованы, но я должен отдать должное своим игрокам, потому что видел, как они работали весь год», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.
- 21 апреля 2020
-
15:06
-
14:51
-
14:45
-
14:21
-
14:10
-
14:00
-
13:41
-
13:20
-
13:00
-
12:43
-
12:36
-
12:10
-
12:03
-
11:54
-
11:35
-
11:11
-
10:47
-
10:35
-
10:15
-
09:56
-
09:45
-
09:30
-
09:01
-
08:54
-
04:53
-
04:24
-
02:57
-
02:39
-
02:29
-
02:01
-
01:46
-
01:02
-
00:58
-
00:49
-
00:36