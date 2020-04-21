Рылов: в следующем сезоне «Спартаку» по силам будет добраться до финала конференции

Защитник «Спартака» Яков Рылов прокомментировал заключение нового контракта с московским клубом.
«У нас отличный коллектив и отличный тренерский штаб во главе с Олегом Знарком. Когда узнал, что он остаётся, то для себя тоже решил не искать других вариантов. К счастью, мы быстро договорились о новом соглашении. Должен ещё сказать и про болельщиков «Спартака» — они создают на играх потрясающую атмосферу. Любому хоккеисту приятно играть в такой обстановке.
Неоднозначный сезон. В начале чемпионата играли неудачно. Потом поняли то, что требуют от нас тренеры, смогли провести много ярких матчей, одно время претендовали даже на место в четвёрке. Плей-офф — это, конечно, разочарование. Мы все хотели получить другой результат.
Следующий сезон? У нас на всех соперников будет зуб. Уверен, что у команды в следующем сезоне будут совсем другие задачи. Первым раундом дело не ограничится. Мне кажется, нам по силам будет добраться до финала конференции. Как минимум. К этому будем готовиться», — цитирует Рылова пресс-служба московского клуба.
- 21 апреля 2020
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