Источник: Доус, Бойд и Вей могут пополнить состав «Локомотива»

«Локомотив» в межсезонье может пополнить состав тремя нападающими с опытом игры в «Барысе». В ярославском клубе могут оказаться Дастин Бойд, Найджел Доус и Линден Вей, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». В минувшем сезоне Доус защищал цвета «Автомобилиста», Вей играл за ЦСКА, а Бойд выступал за «Барыс».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) баллов при показателе полезности «–5» и 13 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Гагарина Доус отметился одной результативной передачей при показателе полезности «–2».

28-летний Вей в общей сложности сыграл 56 матчей, в которых забросил 14 шайб и сделал 36 результативных передач. 33-летний Бойд в 56 матчах набрал 22 (13+9) очков.

Отметим, что Доус и Бойд в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги не будут считаться легионерами, так как являются гражданами Казахстана.