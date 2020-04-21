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Гарипов: пять-шесть клубов НХЛ интересовались мной, но предлагали двусторонний контракт

Гарипов: пять-шесть клубов НХЛ интересовались мной, но предлагали двусторонний контракт
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов объяснил, почему не уехал в Северную Америку после чемпионского сезона с «Ак Барсом».

«Надо было ехать тогда, два года назад. Сейчас об этом не жалею, потому что всё сделано. Нет смысла что-то вспоминать. Были ли реальные переговоры? Были. Конкретно пять-шесть клубов НХЛ интересовались мной, но все предлагали двусторонний контракт.

Могу ли поехать в будущем? Конечно, можно будет поехать. Но самое главное ведь отыграть хорошо сезон, нужно об этом думать», – цитирует Гарипова «Спорт Бизнес Online».

В чемпионском сезоне Гарипов провёл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ при коэффициенте надёжности 1,99 и 93,1 процента отражённых бросков. В 19 играх Кубка Гагарина он пропускал 1,55 шайбы за матч и отражал 94,4% бросков.

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