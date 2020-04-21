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«Витязь» заключил новый контракт с защитником Паутовым, проведшим 15 матчей в сезоне

«Витязь» заключил новый контракт с защитником Паутовым, проведшим 15 матчей в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Юрий Паутов заключил новый контракт с «Витязем», сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.

Паутов выступает в подмосковном клубе, начиная с сезона-2017/2018, когда он провёл 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ. В минувшем сезоне 25-летний защитник сыграл 14 матчей в регулярном сезоне и один – в плей-офф.

«Любой прогрессивный человек идет в гору и стремится к лучшему, так действую и я. Очень рад новому соглашению с клубом, и надеюсь в июле приступить к занятиям вместе с командой.

Сейчас тренируюсь и готовлюсь к новому сезону самостоятельно, несмотря на ситуацию с карантином во всем мире. Слежу за собой и тренируюсь в Мытищах. Кардионагрузка на велотренажёре и беговой дорожке, а также занимаюсь со штангой и гантелями в домашнем зале. Больше провожу время в семейном кругу, наверстываю, ведь во время хоккейного сезона общения с родными порой недостаточно», — сказал Паутов пресс-службе подмосковного клуба.

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