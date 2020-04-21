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Малкин: у Панарина лучший сезон в карьере, очень солидно играет в новом клубе

Малкин: у Панарина лучший сезон в карьере, очень солидно играет в новом клубе
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением об остановленном из-за коронавируса сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Никто не знает, когда разрешат играть. Последняя информация – ждём до 1 мая, потом будут принимать решение. Я уже старый, для меня возвращение к оптимальной форме займёт больше времени, у молодых ребят — поменьше. Мы уже полтора месяца не катались, это долго. Две-три недели сборов точно надо. И должны быть тренировочные игры. Не представляю, как не кататься два месяца, а потом неделю потренироваться и начать играть плей-офф. Это нереально, всё равно надо вкатиться.

Игра Панарина? Думаю, это лучший сезон Панарина в карьере. В новой команде, в новом городе, думаю, он очень солидный сезон провёл», — рассказал Малкин журналистам.

Ранее Малкин попробовал свои силы в баскетболе.

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