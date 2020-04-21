Хоккеист команды Лукашенко заразился коронавирусом и госпитализирован

Хоккеист любительской команды президента Беларуси Дмитрий Мелешко сдал положительный анализ на коронавирус, сообщил пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
«Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19. Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске.
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Никаких дополнительных мер для игроков команды президента не предпринималось и предприниматься не будет. После отпуска команда приступит к тренировкам», — цитирует пресс-секретаря РИА «Новости».
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