Хоккеист команды Лукашенко заразился коронавирусом и госпитализирован

Хоккеист любительской команды президента Беларуси Дмитрий Мелешко сдал положительный анализ на коронавирус, сообщил пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.



«Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19. Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске.



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Никаких дополнительных мер для игроков команды президента не предпринималось и предприниматься не будет. После отпуска команда приступит к тренировкам», — цитирует пресс-секретаря РИА «Новости».

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