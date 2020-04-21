Сергачёв — о коронавирусе: хочется, чтобы люди думали обо всех вокруг, а не только о себе

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, что скучает по России.



«Из хоккеистов разных эпох с удовольствием пообщался бы Уэйном Гретцки, Полом Коффи и Бобби Орром. Сейчас стараюсь читать, пару раз приготовил себе еду. Стараюсь работать над физической формой, я же ещё молодой, мне есть, куда расти. Что сейчас лежит у меня в холодильнике? Всё есть, девушка готовит, вот приготовила мне татарский пирог Балиш. Паста лежит, яйца.



Когда выхожу на лёд против Малкина, всегда чувствуются его тонкие и короткие передачи, открывания и обыгрыш. Понятно, что человек в порядке. Помимо хоккея, скучаю по России. Я бы слетал в Россию. Но, конечно, не во время карантина. Хочется, чтобы люди думали не только о себе и близких, а о всех вокруг. Нужна общая ответственность, чтобы это всё быстрее закончилось. Сидите дома, проветривайте квартиры, слушайте врачей, мойте руки. Следите за своим здоровьем, мы должны быть вместе», — рассказал Сергачёв журналистам.



Ранее Сергачёв показал, как катается на роликах под песни Цоя и Леонтьева.