Сергачёв — о коронавирусе: хочется, чтобы люди думали обо всех вокруг, а не только о себе

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, что скучает по России.
«Из хоккеистов разных эпох с удовольствием пообщался бы Уэйном Гретцки, Полом Коффи и Бобби Орром. Сейчас стараюсь читать, пару раз приготовил себе еду. Стараюсь работать над физической формой, я же ещё молодой, мне есть, куда расти. Что сейчас лежит у меня в холодильнике? Всё есть, девушка готовит, вот приготовила мне татарский пирог Балиш. Паста лежит, яйца.
Когда выхожу на лёд против Малкина, всегда чувствуются его тонкие и короткие передачи, открывания и обыгрыш. Понятно, что человек в порядке. Помимо хоккея, скучаю по России. Я бы слетал в Россию. Но, конечно, не во время карантина. Хочется, чтобы люди думали не только о себе и близких, а о всех вокруг. Нужна общая ответственность, чтобы это всё быстрее закончилось. Сидите дома, проветривайте квартиры, слушайте врачей, мойте руки. Следите за своим здоровьем, мы должны быть вместе», — рассказал Сергачёв журналистам.
Ранее Сергачёв показал, как катается на роликах под песни Цоя и Леонтьева.
- 21 апреля 2020
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