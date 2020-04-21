Иван Ларичев подписал новый контракт с «Витязем»

Нападающий Иван Ларичев подписал новое соглашение с хоккейным клубом «Витязь», информирует команда из Подольска в «Твиттере». 24-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Ларичев принял участие в 61 матче, записав на свой счёт 6 (2+4) баллов при показателе полезности "-2" и 24 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 13 минут и 34 секунды за матч. В четырёх матчах Кубка Гагарина Ларичев очков не набрал, завершив плей-офф с показателе полезности "-4".



Ранее в КХЛ Ларичев также защищал цвета хоккейного клуба «Сочи», отыграв за «леопардов» 43 матча.



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