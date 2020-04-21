Агент Демченко: Василий дал слово, что попробует себя в НХЛ. Он понимает все трудности

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы вратаря Василия Демченко в Северной Америке, прокомментировал переход своего клиента в «Монреаль Канадиенс».



«Демченко на протяжении семи лет подряд приезжал в Оттаву, где работал вместе с моим партнёром и известным в прошлом голкипером Александром Тыжных в лагере для вратарей. В этих же условиях работал и работает вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Почти три года назад Демченко находился в лагере «Аризоны». На тот момент он мог подписать контракт новичка с двумя клубами НХЛ, но Василий выбрал «Трактор» и остался играть в КХЛ на два года.



Но Демченко давал себе слово, что попробует себя в НХЛ после истечения контракта в России. Бывший вратарь тольяттинской «Лады» Венсан Риндо нынче трудится скаутом в «Монреале». Демченко и Риндо общались на протяжении последних нескольких сезонов. Василий понимает все трудности и готов пробиваться через низшие лиги для того, чтобы получить шанс сыграть в НХЛ», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В погоне за мечтой. Кто из русских хоккеистов КХЛ скоро уедет в Америку? Отток российских хоккеистов в НХЛ должен продолжиться. Среди кандидатов на отъезд десятки игроков.