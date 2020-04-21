Член Зала славы НХЛ: когда вижу Овечкина, на ум приходит слово «вау»

Член Зала хоккейной славы НХЛ Марк Хоу поделился мнением об игре нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Всякий раз, когда я говорю об Алексе, и когда вижу его игру, на ум приходит слово „вау“. Я сам играл много лет, наблюдал за многими игроками. И в каждом его матче, который я смотрю, обычно бывает несколько моментов, когда он бросает, а я говорю: „Вау“. Или благодарю Бога, что мне не приходилось стоять на пути таких бросков или блокировать их. Из тех хоккеистов, которых я видел, лучшими голеадорами были он и Бретт Халл.



Мне запомнились не столько голы Овечкина, сколько его бросок. В большинстве он часто находится в левом круге вбрасывания — наверху или у точки. И, как и в случае со многими снайперами, неважно где они находятся и сколько перед ними есть свободного пространства. Они просто знают, где находятся ворота. Много лет назад, когда мы ещё играли, я говорил с Майком Босси и он сказал, что инстинктивно чувствует, где находится шайба. А Алекс при этом всё делает на высокой скорости. Он может видеть пространство в шесть дюймов, и после получения шайбы он её посылает в ворота либо броском в касание, либо кистевым. Это происходит не просто так. Это умение, которым обладали очень немногие в истории игры. Я порой очень удивляюсь силе, с которой он посылает шайбу в ворота», — цитирует Хоу официальный сайт НХЛ.

«Надеюсь, получу клюшку Овечкина, когда падёт мой рекорд». Большой разговор Гретцки и Ови Два великих хоккеиста рассказали о своей первой встрече, о дружбе, советах и том, когда Александр Великий станет лучшим снайпером в истории.