Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Демченко: того же Бобровского не выбирали на драфте, но у него теперь две «Везины»

Демченко: того же Бобровского не выбирали на драфте, но у него теперь две «Везины»
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер Василий Демченко, сегодня подписавший контракт с командой «Монреаль Канадиенс», рассказал, что старается не копировать стиль известных вратарей.

«За кем из российских вратарей в НХЛ слежу больше всего? Не скажу, что за кем-то особо слежу. С детства такой принцип, что нужно искать свой стиль и ни за кем не повторять. У меня в голове отложилось такое, что очень плохо, когда станешь чьей-то копией. Но все ребята показывают мне хороший пример того, что им дали шанс, и они этим воспользовались. Тот же Бобровский — его тоже не выбирали на драфте, однако он завоевал две „Везины Трофи“, став лучшим вратарём лиги», — приводит слова Василия Демченко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Василий Демченко перешёл в «Монреаль»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020