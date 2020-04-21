Демченко: того же Бобровского не выбирали на драфте, но у него теперь две «Везины»
Голкипер Василий Демченко, сегодня подписавший контракт с командой «Монреаль Канадиенс», рассказал, что старается не копировать стиль известных вратарей.
«За кем из российских вратарей в НХЛ слежу больше всего? Не скажу, что за кем-то особо слежу. С детства такой принцип, что нужно искать свой стиль и ни за кем не повторять. У меня в голове отложилось такое, что очень плохо, когда станешь чьей-то копией. Но все ребята показывают мне хороший пример того, что им дали шанс, и они этим воспользовались. Тот же Бобровский — его тоже не выбирали на драфте, однако он завоевал две „Везины Трофи“, став лучшим вратарём лиги», — приводит слова Василия Демченко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Василий Демченко перешёл в «Монреаль»
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