Карлссон: не уверен, что хочу играть за сборную Казахстана, если покину «Барыс»

Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон поделился мнением о возможном уходе из «Барыса».
«Два последних сезона выдались отличными, я хорошо играл. Но с каждым годом становлюсь всё старше и старше. Вы же понимаете, клубу лучше подписать 26-летнего вратаря, чем 36-летнего.
Продолжу ли играть за сборную Казахстана? Не знаю, так ли хочу этого, если честно. Если играете в „Барысе“, то должны выступать и за сборную Казахстана. В принципе, для этого и подписывают многих иностранцев. Это неправда, что натурализованные легионеры не хотят играть за национальную команду. Но сейчас не хотел бы спекулировать на эту тему.
Чувствую ли себя казахом? Не совсем. В прошлом году мы вернулись в элитный дивизион, было бы здорово сыграть на чемпионате мира в Цюрихе. Но, к сожалению, турнир отменён. Мне всё нравилось в „Барысе“. Было здорово иметь возможность выступать за сборную Казахстана. Я провёл четыре прекрасных года», — цитирует вратаря HockeyNews.se.
- 21 апреля 2020
-
21:37
-
21:28
-
20:57
-
20:39
-
19:59
-
19:48
-
19:24
-
18:54
-
18:38
-
18:34
-
18:10
-
18:03
-
17:56
-
17:48
-
17:42
-
17:33
-
17:26
-
17:21
-
16:25
-
16:22
-
16:01
-
15:55
-
15:30
-
15:06
-
14:51
-
14:45
-
14:21
-
14:10
-
14:00
-
13:41
-
13:20
-
13:00
-
12:43
-
12:36
-
12:10