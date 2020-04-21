Карлссон: не уверен, что хочу играть за сборную Казахстана, если покину «Барыс»

Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон поделился мнением о возможном уходе из «Барыса».



«Два последних сезона выдались отличными, я хорошо играл. Но с каждым годом становлюсь всё старше и старше. Вы же понимаете, клубу лучше подписать 26-летнего вратаря, чем 36-летнего.



Продолжу ли играть за сборную Казахстана? Не знаю, так ли хочу этого, если честно. Если играете в „Барысе“, то должны выступать и за сборную Казахстана. В принципе, для этого и подписывают многих иностранцев. Это неправда, что натурализованные легионеры не хотят играть за национальную команду. Но сейчас не хотел бы спекулировать на эту тему.



Чувствую ли себя казахом? Не совсем. В прошлом году мы вернулись в элитный дивизион, было бы здорово сыграть на чемпионате мира в Цюрихе. Но, к сожалению, турнир отменён. Мне всё нравилось в „Барысе“. Было здорово иметь возможность выступать за сборную Казахстана. Я провёл четыре прекрасных года», — цитирует вратаря HockeyNews.se.