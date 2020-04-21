Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: в белорусском «Немане» вспышка коронавируса. Заражено 23 человека

Источник: в белорусском «Немане» вспышка коронавируса. Заражено 23 человека
Хоккей / Прочие 0

В белорусском хоккейном клубе «Неман» зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает телеграм-канал NEXTA. По имеющейся информации, заболело уже 23 хоккеиста.

Первыми положительные тесты на COVID-19 получили вернувшиеся домой финны Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, анализы у которых взяли ещё 13 апреля в аэропорту Хельсинки. Позже стало известно, что коронавирус добрался и до основной команды — заболел нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко.

Более сложная ситуация в «Немане-2» и юниорском составе гродненского клуба. Среди ребят-подростков оказалось сразу 17 инфицированных. Сообщается, что молодых хоккеистов могут изолировать на базе отдыха «Свитанак».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020