Член Зала хоккейной славы: не вижу причин, почему Овечкин не доберётся до 800 голов

Член Зала хоккейной славы НХЛ Марк Хоу поделился мнением о шансах Александра Овечкина стать третьим игроком, забросившим 800 шайб в НХЛ.



«Учитывая способности Овечкина, умение наносить броски, мощь и силу, нет никаких сомнений, что он на это способен. Он в очень хорошей команде. Крутой снайпер. Но ему также повезло — рядом прекрасные плеймейкеры. Эти факторы взаимосвязаны — одно не работает без другого.



Эти ребята планируют и дальше играть хорошо. Не вижу причин, почему Овечкин не доберется до 800 голов… Посмотрите на Уэйна Гретцки, в каждой смене на протяжении всей карьеры он был нацелен на гол. Вне зависимости от того, сколько денег получал, он просто любил соревноваться, сражаться, побеждать и забивать. Это было его движущей силой.



Что касается моего отца, Горди Хоу, основным мотивом у него была страсть к игре, а не голы. Он просто очень любил хоккей. Когда ему было 52 года и в „Хартфорде“ хотели, чтобы он завершил карьеру, он по-прежнему хотел играть. Он тогда был крайне разочарован. В последнем сезоне он играл в четвёртом звене, почти не получал времени в большинстве, но всё равно набрал 41 (15+26) очко. Он жаждал играть. В нём по-прежнему горел огонь. Если Алексу удастся поддерживать в себе огонь и страсть и оставаться в форме, какая сейчас требуется игрокам, нет причин считать, что он не забьет 800 голов», — цитирует Хоу официальный сайт НХЛ.



Ранее Овечкин показал необычный танец на отдыхе.

«Надеюсь, получу клюшку Овечкина, когда падёт мой рекорд». Большой разговор Гретцки и Ови Два великих хоккеиста рассказали о своей первой встрече, о дружбе, советах и том, когда Александр Великий станет лучшим снайпером в истории.