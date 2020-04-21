Член Зала хоккейной славы: не вижу причин, почему Овечкин не доберётся до 800 голов

Член Зала хоккейной славы НХЛ Марк Хоу поделился мнением о шансах Александра Овечкина стать третьим игроком, забросившим 800 шайб в НХЛ.
«Учитывая способности Овечкина, умение наносить броски, мощь и силу, нет никаких сомнений, что он на это способен. Он в очень хорошей команде. Крутой снайпер. Но ему также повезло — рядом прекрасные плеймейкеры. Эти факторы взаимосвязаны — одно не работает без другого.
Эти ребята планируют и дальше играть хорошо. Не вижу причин, почему Овечкин не доберется до 800 голов… Посмотрите на Уэйна Гретцки, в каждой смене на протяжении всей карьеры он был нацелен на гол. Вне зависимости от того, сколько денег получал, он просто любил соревноваться, сражаться, побеждать и забивать. Это было его движущей силой.
Что касается моего отца, Горди Хоу, основным мотивом у него была страсть к игре, а не голы. Он просто очень любил хоккей. Когда ему было 52 года и в „Хартфорде“ хотели, чтобы он завершил карьеру, он по-прежнему хотел играть. Он тогда был крайне разочарован. В последнем сезоне он играл в четвёртом звене, почти не получал времени в большинстве, но всё равно набрал 41 (15+26) очко. Он жаждал играть. В нём по-прежнему горел огонь. Если Алексу удастся поддерживать в себе огонь и страсть и оставаться в форме, какая сейчас требуется игрокам, нет причин считать, что он не забьет 800 голов», — цитирует Хоу официальный сайт НХЛ.
Ранее Овечкин показал необычный танец на отдыхе.
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