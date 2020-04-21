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Панин с гантелями в руках поднял на плечах девушку и собаку

Панин с гантелями в руках поднял на плечах девушку и собаку
Хоккей / КХЛ 0

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин показал, как тренируется во время карантина из-за коронавируса. Хоккеист с гантелями в руках поднял на плечах девушку вместе с маленькой собакой. Фото подписано: «Сколько килограмм в сумме?»

Посмотреть видео можно в аккаунте Григория Панина в «Инстаграме»

Напомним, Континентальная хоккейная лига из-за коронавируса прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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