Маккензи: Кубок Гретцки/Глинки отменён из-за коронавируса

Североамериканский инсайдер Боб Маккензи сообщил в «Твиттере», что традиционный юниорский Кубок Гретцки/Глинки отменён из-за пандемии коронавируса.
«Жаль слышать, что Кубок Гретцки/Глинки, который должен был пройти в Эдмонтоне в августе, отменён», — написал инсайдер.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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