«Югра» подписала новые контракты с Акмальдиновым и ещё пятью игроками

Нападающие Александр Акмальдинов, Андрей Ряшенцев, Антон Берлёв, защитник Максим Верёвкин и вратари Евгений Иванников и Константин Волков подписали новые контракты с «Югрой», информирует официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.
Генеральный менеджер ХК «Югра» Сергей Гусев прокомментировал продление контрактов с игроками: «Нам удалось сформировать отличную команду в прошлом сезоне, которая доказала в плей-офф, что способна бороться за главный трофей соревнований. Одна из первоочередных задач — сохранить костяк этого боеспособного коллектива. Продолжаем работать в этом направлении».
Напомним, плей-офф Высшей хоккейной лиги был прерван из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.
- 21 апреля 2020
-
23:57
-
23:39
-
22:58
-
22:53
-
22:25
-
21:58
-
21:37
-
21:28
-
20:57
-
20:39
-
19:59
-
19:48
-
19:24
-
18:54
-
18:38
-
18:34
-
18:10
-
18:03
-
17:56
-
17:48
-
17:42
-
17:33
-
17:26
-
17:21
-
16:25
-
16:22
-
16:01
-
15:55
-
15:30
-
15:06
-
14:51
-
14:45
-
14:21
-
14:10
-
14:00