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«Югра» подписала новые контракты с Акмальдиновым и ещё пятью игроками

«Югра» подписала новые контракты с Акмальдиновым и ещё пятью игроками
Хоккей / ВХЛ 0

Нападающие Александр Акмальдинов, Андрей Ряшенцев, Антон Берлёв, защитник Максим Верёвкин и вратари Евгений Иванников и Константин Волков подписали новые контракты с «Югрой», информирует официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.

Генеральный менеджер ХК «Югра» Сергей Гусев прокомментировал продление контрактов с игроками: «Нам удалось сформировать отличную команду в прошлом сезоне, которая доказала в плей-офф, что способна бороться за главный трофей соревнований. Одна из первоочередных задач — сохранить костяк этого боеспособного коллектива. Продолжаем работать в этом направлении».

Напомним, плей-офф Высшей хоккейной лиги был прерван из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

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