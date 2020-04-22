Малкин: тренируюсь на балконе. Сложно, потому что выбор упражнений невелик

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, как проводит время на карантине.



«Не сказать, что мы совсем уж закрылись дома. Здесь разрешены небольшие прогулки, в том числе на пляже. На нашем острове всех проверили на коронавирус, в нашем доме тоже. Поскольку у всех, к счастью, результаты тестов были отрицательные, у нас открыли бассейн. Это очень хорошо для ребенка. Ну а рестораны, спортзалы — это все пока закрыто. Поэтому тренируюсь на балконе. Сложно, потому что выбор упражнений невелик. Занимаюсь посредством видеосвязи со своим тренером по физподготовке. Хорошо, что на балконе стоит беговая дорожка, много времени провожу на ней. Перетренироваться тоже не хочется, потому что мышцы забиваются, болят, а ни массажа, ни других восстановительных процедур сейчас не найти. Но поддерживать форму и правильно питаться нужно в любом случае», — рассказал Малкин журналистам.

«Самый весёлый персонаж в российском хоккее – один отморозок челябинский из «Вашингтона» Малкин, Сергачёв и Орлов поговорили о паузе в сезоне НХЛ, карантине, русских хоккеистах и многом другом.