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«Не ощущаю карантина, за исключением того, что нахожусь за забором». Макеев о Новоуральске

«Не ощущаю карантина, за исключением того, что нахожусь за забором». Макеев о Новоуральске
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев рассказал о самоизоляции в Новоуральске

«Я в родном Новоуральске, в Свердловской области. Закрытый город — красота. Как говорится, полная самоизоляция. Новоуральск всегда за забором, въезд по пропускам — не только сейчас, во время ограничительных мер из-за коронавируса. А внутри города, наверное, даже не такой жёсткий режим по сравнению со всей Россией. Спокойно живём, все магазины работают — красота. Вообще не ощущаю никакого карантина, за исключением того, что за забором нахожусь.

Мне эта закрытость нравится. Может быть, я к ней привык. Здесь нет лиц из ближнего зарубежья — ни одного человека. Полная изоляция — очень мало народу выезжало за границу или в крупные российские города типа Москвы и Питера, откуда могли бы привезти этот коронавирус. Население у нас 70–73 тыс. жителей — половина из них работает на главном заводе города и никуда не выезжает. И со стороны сюда просто так не попасть — не каждого пустят», — приводят слова Макеева «Известия».

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