Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин: жду не дождусь, когда сыграю с Гретцки в виртуальный хоккей!

Овечкин: жду не дождусь, когда сыграю с Гретцки в виртуальный хоккей!
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин анонсировал встречу в хоккейном симуляторе NHL 2020 с легендарным канадским нападающим Уэйном Гретцки.

«Жду не дождусь, когда сыграю с Гретцки в NHL 2020! Для меня это большая честь. Будет много веселья, но важнее помогать людям. Находитесь в безопасности и оставайтесь дома. Скучаю по вам, ребята!» — обратился Александр к болельщикам в «Твиттере».

Игра будет транслироваться в ночь на 23 апреля в 03.00 мск на канале «Вашингтона» на Twitch. Мероприятие пройдёт под названием «Великий» против «Великой Восьмёрки». Болельщики смогут жертвовать средства во время прямой трансляции. Все собранные деньги направят на борьбу с коронавирусом через благотворительные организации «Кэпиталс» и «Эдмонтона».

Ранее Овечкин опубликовал видео, показав, как он с сыном играет в виртуальный хоккей. Видео доступно на «Чемпионате».

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении своей карьеры
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020