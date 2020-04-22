Овечкин: жду не дождусь, когда сыграю с Гретцки в виртуальный хоккей!

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин анонсировал встречу в хоккейном симуляторе NHL 2020 с легендарным канадским нападающим Уэйном Гретцки.
«Жду не дождусь, когда сыграю с Гретцки в NHL 2020! Для меня это большая честь. Будет много веселья, но важнее помогать людям. Находитесь в безопасности и оставайтесь дома. Скучаю по вам, ребята!» — обратился Александр к болельщикам в «Твиттере».
Игра будет транслироваться в ночь на 23 апреля в 03.00 мск на канале «Вашингтона» на Twitch. Мероприятие пройдёт под названием «Великий» против «Великой Восьмёрки». Болельщики смогут жертвовать средства во время прямой трансляции. Все собранные деньги направят на борьбу с коронавирусом через благотворительные организации «Кэпиталс» и «Эдмонтона».
Ранее Овечкин опубликовал видео, показав, как он с сыном играет в виртуальный хоккей. Видео доступно на «Чемпионате».
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