Овечкин: жду не дождусь, когда сыграю с Гретцки в виртуальный хоккей!

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин анонсировал встречу в хоккейном симуляторе NHL 2020 с легендарным канадским нападающим Уэйном Гретцки.

«Жду не дождусь, когда сыграю с Гретцки в NHL 2020! Для меня это большая честь. Будет много веселья, но важнее помогать людям. Находитесь в безопасности и оставайтесь дома. Скучаю по вам, ребята!» — обратился Александр к болельщикам в «Твиттере».

Игра будет транслироваться в ночь на 23 апреля в 03.00 мск на канале «Вашингтона» на Twitch. Мероприятие пройдёт под названием «Великий» против «Великой Восьмёрки». Болельщики смогут жертвовать средства во время прямой трансляции. Все собранные деньги направят на борьбу с коронавирусом через благотворительные организации «Кэпиталс» и «Эдмонтона».

Ранее Овечкин опубликовал видео, показав, как он с сыном играет в виртуальный хоккей. Видео доступно на «Чемпионате».