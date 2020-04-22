22 апреля 2018 года «Ак Барс» стал первым в истории трёхкратным обладателем Кубка Гагарина

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. За всю историю 22 апреля в Кубке Гагарина состоялось всего два матча.

22 апреля 2018 года «Ак Барс» принимал в Казани ЦСКА. Пятый матч финала плей-офф завершился со счётом 1:0 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. Таким образом, «Ак Барс» стал первым трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

Единственная шайба в пятом матче была заброшена на старте третьего периода. Антон Ландер выдержал паузу и с правого края прострелил на пятак, а Роб Клинкхаммер переправил шайбу между щитков Ларса Юханссона. «Армейцы» взяли видеопросмотр, но всё было в рамках правил. Шат-аут оформил Эмиль Гарипов.