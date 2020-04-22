22 апреля 2018 года «Ак Барс» стал первым в истории трёхкратным обладателем Кубка Гагарина
В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. За всю историю 22 апреля в Кубке Гагарина состоялось всего два матча.
22 апреля 2018 года «Ак Барс» принимал в Казани ЦСКА. Пятый матч финала плей-офф завершился со счётом 1:0 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. Таким образом, «Ак Барс» стал первым трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
22 апреля 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Клинкхаммер (Токранов, Ландер) – 41:06' (5x4)
Единственная шайба в пятом матче была заброшена на старте третьего периода. Антон Ландер выдержал паузу и с правого края прострелил на пятак, а Роб Клинкхаммер переправил шайбу между щитков Ларса Юханссона. «Армейцы» взяли видеопросмотр, но всё было в рамках правил. Шат-аут оформил Эмиль Гарипов.
11 лет назад «Ак Барс» стал первым в истории КХЛ обладателем Кубка Гагарина
Читайте также
- 22 апреля 2020
-
09:21
-
09:00
-
08:03
-
04:00
-
00:35
- 21 апреля 2020
-
23:57
-
23:39
-
22:58
-
22:53
-
22:25
-
21:58
-
21:37
-
21:28
-
20:57
-
20:39
-
19:59
-
19:48
-
19:24
-
18:54
-
18:38
-
18:34
-
18:10
-
18:03
-
17:56
-
17:48
-
17:42
-
17:33
-
17:26
-
17:21
-
16:25
-
16:22
-
16:01
-
15:55
-
15:30
-
15:06
Партнерский контент