Агент Бойда: ищу Дастину команду в России, потому что от «Барыса» предложений не было

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Дастина Бойда, сообщил, что ищет хоккеисту новый клуб в России.

«Я ищу Дастину команду в России, потому что от «Барыса» никаких предложений не было. Может, он и не нужен «Барысу». Поэтому время пришло. Я мало контактирую с руководителями «Барыса», которые работают последние два года. У меня минимальное общение, в год два-три раза. Не могу сказать, что там происходит», – цитирует Бабаева Vesti.kz.

В минувшем сезоне 33-летний Бойд принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ, забросив 12 шайб и сделав 8 результативных передач. В плей-офф Дастин провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и один раз ассистировал партнёрам.