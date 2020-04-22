Карандин — о Хартли: больше всего раздражает, когда люди на чёрное говорят белое

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о выступлении «Авангарда» в сезоне КХЛ и подверг критике работу главного тренера клуба Боба Хартли.

«Как мне показалось, Хартли в «Авангарде» скорее выводят из-под огня, делая крайним людей, отвечавших за трансферы. Не вижу здесь логики. У нас в Сибири хорошо знают Максима Сушинского и Евгения Хацея, они много лет играли в «Авангарде», выигрывали в Омске трофеи. Тренер Хартли, несмотря на выход в финал плей-офф-2019, всё равно остаётся для региона фигурой чужой, второго плана. И это отражается на восприятии болельщиками всего сезона «Авангарда».

Мне трудно оценивать селекцию «ястребов» в прошедшем сезоне. Но я видел, что для Хартли в ходе чемпионата постоянно приобретали игроков – и две трети тренеров в КХЛ мечтали бы оказаться на его месте. Тем не менее в итоге Хартли не сработал – весь чемпионат в команде постоянно были травмы, что говорит о низком качестве её летней подготовки, а в плей-офф состоялся быстрый вылет. Больше всего раздражает, когда люди на чёрное говорят белое. Тем более когда эти люди иностранцы, которые по определению должны приглашаться за то, что они лучше местных профессионалов», – сказал Карандин.