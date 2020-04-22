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«Нью-Джерси» проводит собеседования на должность наставника — Галлан среди кандидатов

«Нью-Джерси» проводит собеседования на должность наставника — Галлан среди кандидатов
Хоккей / НХЛ 0

Менеджмент клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» приступил к поиску нового главного тренера, не дожидаясь формального окончания сезона-2019/2020. «Дьяволы» точно не попадут в плей-офф при любом рассматривающемся варианте продолжения сезона.

Как сообщил известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн в эфире TSN Insider Trading, «дьяволы» провели несколько собеседований с кандидатами, в числе которых был бывший наставник «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан.

Лебрюн отметил, что интервью проводил генеральный менеджер Том Фитцжеральд, который сам работает в должности исполняющего обязанности после увольнения Рэя Шеро. На данный момент обязанности главного тренера «Дэвилз» исполняет Ален Насреддин, который заступил на эту должность после увольнения Джона Хайнса.

Хайнс уволен из «Нью-Джерси Дэвилз», Насреддин — и.о. главного тренера
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