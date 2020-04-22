Шведские игроки НХЛ имеют возможность заниматься на льду во время эпидемии

Стало известно, что более половины всех шведских легионеров, играющих в НХЛ, имеют возможность тренироваться на льду, так как Швеция не стала принимать запретительных мер во время эпидемии коронавируса. В стране не прекращали работу предприятия общественного питания, спортивные залы и места отдыха.

«Знаю, что форвард «Ванкувера» Элиас Петтерсон спокойно катался на коньках недалеко от своего родного города Сундсвалля вместе с братом Эмилем, который играет в шведской лиге за «Вёкше», — отметил обозреватель TSN Даррен Дрегер.

«Тот факт, что шведы имеют доступ к тренировкам, может стать проблемой. Это даст им конкурентное преимущество, когда сезон возобновится, потому что игроки в Северной Америке заблокированы и не могут выходить на лёд», — пишет обозреватель Postmedia News Эд Виллес.