RDS: «Монреаль» не подписывает Романова, чтобы он мог сыграть в концовке сезона-2019/2020

Обозреватель французской телекомпании RDS Франсуа Ганьон рассказал, почему «Монреаль Канадиенс» не торопится подписывать контракт с российским защитником Александром Романовым, в то время как другие команды уже объявили о подписании соглашений с новыми игроками из России. В частности, это сделали «Торонто», подписавшие Александра Барабанова, и «Коламбус», договорившийся с Михаилом Григоренко.

«Как сказал генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен, в переговорах с Александром Романовым нет никаких трудностей. Поэтому штаб «Монреаля» не торопится и проявляет осторожность, поскольку существует полная неопределённость с правилами НХЛ относительно продолжения сезона. Прежние правила не позволили бы Романову присоединиться к «Монреалю» уже сейчас — пришлось бы ждать следующего сезона.

Но коронавирус смешал все карты как в спорте, так и в обычном обществе, и ситуация постоянно меняется. Если «канадцы» подождут с подписанием Романова, пока НХЛ определит правила на конец недоигранного сезона, то не исключено, что Романов сможет помочь команде уже летом. Конечно, для этого лига должна дать зелёный свет таким контрактам. Если это будет возможно, то у игрока быстро «сгорит» первый год его контракта новичка», — отмечает Ганьон.