Бабаев — о тренере для «Барыса»: если брать российский рынок, то Назаров — номер один

Хоккейный агент Шуми Бабаев оценил известные кандидатуры на пост главного тренера «Барыса».

«Андрей Назаров уже был в „Барысе“, он видел систему, поэтому можно как-то о нём говорить. Но сейчас я не могу представить его в „Барысе“. Не вижу ни одного российского тренера, который может возглавить клуб сейчас. Ни одного! Кого я вижу — это ребят, которые играли в „Барысе“ и закончили.

Все спрашивают про Николая Антропова. Я с ним плотно общаюсь, всё время на связи. Он не пойдёт сейчас в «Барыс». Коля — очень ответственный человек. Придёт только, когда будет готов. Конечно, если бы он сейчас возглавил «Барыс», это было бы лучшее, что есть. Я считаю, что Николай Антропов, Вадик Краснослободцев, Федя Полищук, Витя Александров, которые закончили, горят за команду и переживают за Казахстан — вот таких ребят я бы назначил. Но не я принимаю решения. Не знаю, как ведёт себя руководство.

Я не сказал «нет» про Андрея Назарова. Вы знаете, что Назаров хорош на промежуточном этапе как кризисный менеджер. Если брать всех российских тренеров на рынке, то Андрей, наверное, будет номером один, это лучшее, что может быть. Но если не брать тех, кто не работал, то я не вижу никого для «Барыса». Нужна новая кровь. Андрей Назаров уже дважды работал. Как к нему руководство отнесётся? Потому что ситуация в «Барысе», она такая… Ну, не знаю, как это сказать. Она не такая, как хотелось бы, для меня лично», — цитирует Бабаева Vesti.kz.