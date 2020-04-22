Бывшая ведущая YouTube-канала «Спартака» призналась, что мечтала выйти замуж за Овечкина
Бывшая ведущая на YouTube-канале московского хоккейного клуба «Спартак» Юлия Ушакова рассказала, что в детстве мечтала выйти замуж за российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«С детства я мечтала выйти замуж за Овечкина, но этого не вышло. В итоге у него девочка, я её не знаю, но она от спорта далека. Тогда я говорила: «Вырасту и выйду за него замуж», — сказала Ушакова в совместном эфире в «Инстаграме» с журналисткой Марией Командной.
34-летний Овечкин женат на Анастасии Шубской, дочери актрисы Веры Глаголевой. Пара воспитывает сына Сергея и ждёт второго ребёнка. В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 48 шайб и сделал 19 результативных передач.
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Скучать игрокам точно не приходится. На первом месте – челленджи и поддержание спортивной формы.
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