Бывшая ведущая YouTube-канала «Спартака» призналась, что мечтала выйти замуж за Овечкина

Бывшая ведущая на YouTube-канале московского хоккейного клуба «Спартак» Юлия Ушакова рассказала, что в детстве мечтала выйти замуж за российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«С детства я мечтала выйти замуж за Овечкина, но этого не вышло. В итоге у него девочка, я её не знаю, но она от спорта далека. Тогда я говорила: «Вырасту и выйду за него замуж», — сказала Ушакова в совместном эфире в «Инстаграме» с журналисткой Марией Командной.

34-летний Овечкин женат на Анастасии Шубской, дочери актрисы Веры Глаголевой. Пара воспитывает сына Сергея и ждёт второго ребёнка. В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 48 шайб и сделал 19 результативных передач.