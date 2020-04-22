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Дрегер: шведы тренируются и получат конкурентное преимущество — в Америке этого опасаются

Дрегер: шведы тренируются и получат конкурентное преимущество — в Америке этого опасаются
Хоккей / НХЛ 0

По информации известного обозревателя телекомпании TSN Даррена Дрегера, многим североамериканским хоккеистам не нравится тот факт, что шведские игроки НХЛ имеют возможность тренироваться на льду во время эпидемии коронавируса.

«Да, некоторым игрокам в Северной Америке такая идея не по душе. Они опасаются, что шведы получат конкурентное преимущество, когда лига снова начнёт играть. При этом возвращение хоккеистов на лёд не является директивой НХЛ, а лишь рекомендацией. Из-за пандемии все катки в Северной Америке остаются закрытыми, исключение делают лишь для тех игроков, кому лёд необходим для реабилитации после травм», — отметил Дрегер.

Напомним, что НХЛ продлила режим самоизоляции до 30 апреля, а согласно заявлению комиссара лиги Гэри Беттмэна, игрокам потребуется двухнедельный тренировочный сбор перед возобновлением сезона.

Шведские игроки НХЛ имеют возможность заниматься на льду во время эпидемии
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