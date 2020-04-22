Дрегер: шведы тренируются и получат конкурентное преимущество — в Америке этого опасаются

По информации известного обозревателя телекомпании TSN Даррена Дрегера, многим североамериканским хоккеистам не нравится тот факт, что шведские игроки НХЛ имеют возможность тренироваться на льду во время эпидемии коронавируса.



«Да, некоторым игрокам в Северной Америке такая идея не по душе. Они опасаются, что шведы получат конкурентное преимущество, когда лига снова начнёт играть. При этом возвращение хоккеистов на лёд не является директивой НХЛ, а лишь рекомендацией. Из-за пандемии все катки в Северной Америке остаются закрытыми, исключение делают лишь для тех игроков, кому лёд необходим для реабилитации после травм», — отметил Дрегер.



Напомним, что НХЛ продлила режим самоизоляции до 30 апреля, а согласно заявлению комиссара лиги Гэри Беттмэна, игрокам потребуется двухнедельный тренировочный сбор перед возобновлением сезона.

Шведские игроки НХЛ имеют возможность заниматься на льду во время эпидемии