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«Спартак» продлил контракт с форвардом Котляревским, оштрафованным за поддельные права

«Спартак» продлил контракт с форвардом Котляревским, оштрафованным за поддельные права
Хоккей / КХЛ 0

Российский нападающий Михаил Котляревский заключил новый двусторонний контракт со «Спартаком», сообщается на официальном сайте московского клуба. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 33 матчах КХЛ, набрав в них 7 (2+5) очков. В среднем за матч Михаил проводил на льду 10,5 минут.

В прошлом году 23-летний хоккеист стал участником скандальной истории. В июле 2019 года BMW хоккеиста сотрудники ГИБДД остановили в районе Соколиной горы. В суде вины он не признал, заявив, что не знал, что документ поддельный. Котляревский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (использование подложного водительского удостоверения). Наказание — штраф в размере 40 тыс. рублей.

Суд оштрафовал форварда «Спартака» Котляревского за поддельное водительское удостоверение
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