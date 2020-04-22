«Спартак» продлил контракт с форвардом Котляревским, оштрафованным за поддельные права

Российский нападающий Михаил Котляревский заключил новый двусторонний контракт со «Спартаком», сообщается на официальном сайте московского клуба. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 33 матчах КХЛ, набрав в них 7 (2+5) очков. В среднем за матч Михаил проводил на льду 10,5 минут.

В прошлом году 23-летний хоккеист стал участником скандальной истории. В июле 2019 года BMW хоккеиста сотрудники ГИБДД остановили в районе Соколиной горы. В суде вины он не признал, заявив, что не знал, что документ поддельный. Котляревский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (использование подложного водительского удостоверения). Наказание — штраф в размере 40 тыс. рублей.