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Алексеев: в «Динамо» сохранился костяк команды, а Крикунов знает, как подготовить к сезону

Алексеев: в «Динамо» сохранился костяк команды, а Крикунов знает, как подготовить к сезону
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев прокомментировал заключение нового контракта с родным клубом.

«У нас отличная команда, сплочённый коллектив. Я предан клубу, играю в нём с самого детства, поэтому хочется доказать именно здесь, что достоин поднять Кубок Гагарина над головой. Пока руководство и тренеры доверяют и дают играть, хочется реализовать все мечты там, где ты вырос!

Все клубы начинают с равного количества очков, и у нас есть достаточно времени, чтобы показать, на что мы способны. Костяк команды сохранился, все понимают, что нужно делать для победы, руководители всегда и во всём нам помогают, поэтому нужно правильно подготовиться к сезону, а Владимир Васильевич Крикунов знает, как это сделать — и вперёд в бой!» — цитирует Алексеева пресс-служба московского клуба.

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