Тривино: хотел бы вернуться в Казахстан, чтобы сыграть за «Барыс» или даже сборную

Бывший форвард «Барыса» Кори Тривино заявил, что хотел бы вернуться в клуб из Казахстана и получить шанс на игру в сборной.

«Я хотел бы вернуться в Казахстан, чтобы однажды сыграть ещё за «Барыс» или даже за сборную. Как вы знаете, моя жена Татьяна из казахстанского Костаная. Всегда здорово играть там, где твоя семья. Надеюсь, я смог бы проявить себя», – цитирует Тривино Sports.kz.

30-летний канадский нападающий выступал за «Барыс» с 2016 по 2017 годы. В сезоне-2016/2017 Тривино сыграл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги пять матчей и отметился одной результативной передачей. Показатель полезности канадского форварда составил «-3». Последние два сезона провёл в Австрии и Германии.