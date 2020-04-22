Тривино: хотел бы вернуться в Казахстан, чтобы сыграть за «Барыс» или даже сборную
Бывший форвард «Барыса» Кори Тривино заявил, что хотел бы вернуться в клуб из Казахстана и получить шанс на игру в сборной.
«Я хотел бы вернуться в Казахстан, чтобы однажды сыграть ещё за «Барыс» или даже за сборную. Как вы знаете, моя жена Татьяна из казахстанского Костаная. Всегда здорово играть там, где твоя семья. Надеюсь, я смог бы проявить себя», – цитирует Тривино Sports.kz.
30-летний канадский нападающий выступал за «Барыс» с 2016 по 2017 годы. В сезоне-2016/2017 Тривино сыграл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги пять матчей и отметился одной результативной передачей. Показатель полезности канадского форварда составил «-3». Последние два сезона провёл в Австрии и Германии.
Тривино: перспектива играть за Казахстан вызывает восторг, был бы горд этим
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