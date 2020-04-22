«Ты урод. Из-за тебя квартиру проиграл». Голкипер «Салавата» Кареев — о сообщениях фанатов
Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев рассказал, какие сообщения получает от болельщиков.
«Сам город мне нравится. Он современный и не такой большой, как Москва. Летом в основном гуляем по Ленина и в парке Якутова. Живу в центре рядом с «Уфа-Ареной». Я был на Юмагузинском водохранилище, горе Торатау. На Иремель собирался, но теперь не знаю, когда всё это смогу посетить.
Сообщения от болельщиков? Да, пишут некоторые фанаты: «Ты урод, я из-за тебя квартиру проиграл». А самое смешное было, когда начал оскорблять трёхэтажным матом, а потом добавил, что проиграл 15 рублей на ставках. Но у меня ещё ничего, ребята показывали – и у них там просто ужас. Я ещё по-божески отошёл», – сказал Кареев в эфире БСТ.
Кареев — об отъезде в НХЛ: может, Курносов перепутал фамилии и сказал про Сергеева?
Читайте также
- 22 апреля 2020
-
17:13
-
16:49
-
16:21
-
16:05
-
15:45
-
15:20
-
14:54
-
14:30
-
14:01
-
13:53
-
13:45
-
13:20
-
12:57
-
12:31
-
12:10
-
12:05
-
11:45
-
11:17
-
11:01
-
10:36
-
10:15
-
10:01
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
08:03
-
04:00
-
00:35
- 21 апреля 2020
-
23:57
-
23:39
-
22:58
-
22:53
-
22:25
-
21:58
-
21:37
Партнерский контент