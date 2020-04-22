«Ты урод. Из-за тебя квартиру проиграл». Голкипер «Салавата» Кареев — о сообщениях фанатов

Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев рассказал, какие сообщения получает от болельщиков.

«Сам город мне нравится. Он современный и не такой большой, как Москва. Летом в основном гуляем по Ленина и в парке Якутова. Живу в центре рядом с «Уфа-Ареной». Я был на Юмагузинском водохранилище, горе Торатау. На Иремель собирался, но теперь не знаю, когда всё это смогу посетить.

Сообщения от болельщиков? Да, пишут некоторые фанаты: «Ты урод, я из-за тебя квартиру проиграл». А самое смешное было, когда начал оскорблять трёхэтажным матом, а потом добавил, что проиграл 15 рублей на ставках. Но у меня ещё ничего, ребята показывали – и у них там просто ужас. Я ещё по-божески отошёл», – сказал Кареев в эфире БСТ.