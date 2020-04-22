36-летний Спецца не хочет завершать карьеру и планирует остаться в «Торонто»

36-летний нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца сообщил, что не планирует завершить карьеру после окончания сезона-2019/2020. Летом хоккеист станет неограниченно свободным агентом.
«Я чувствую в себе силы продолжить карьеру, и хочу играть только за „Торонто“. Надеюсь, у нас всё получится. На данный момент всё внимание сосредоточено не на этом, но я хотел бы остаться здесь. Команда прогрессирует, мы двигаемся вперёд, и я хотел бы быть участником этого процесса.
Безусловно, не так я видел себе начало нынешнего сезона, но я не собирался себя жалеть. Я хотел играть, хотел показать, на что способен, когда меня все-таки выпускали на площадку. Со временем стало понятно, какую роль я мог бы играть, и я смог сфокусироваться на игре», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
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