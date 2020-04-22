Защитник «Эдмонтона» Перссон может перебраться в КХЛ

Защитник клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Йоэль Перссон намерен покинуть стан «нефтяников», информирует Aftonbladet. Сообщается, что в числе претендентов на 26-летнего шведа — клубы из России, Швеции и Швейцарии.



Сам игрок не опроверг, что хочет покинуть «Эдмонтон»: «Безусловно, я могу вернуться в „Вёкше“, где мне удавалось приносить много пользы. Однако здесь пока ничего не ясно. Я могу остаться в НХЛ или перебраться в Европу, где тоже играют в хороший хоккей. Там есть три сильные лиги — Швеция, Швейцария и КХЛ».



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Перссон принял участие только в 13 матчах за основную команду «Эдмонтона», записав на свой счёт две результативных передачи при показателе полезности "-1".