«Автомобилист» подписал новый контракт с Мэйсеком, забившим 24 гола за сезон
Екатеринбургский «Автомобилист» подписал новый контракт с нападающим Бруксом Мэйсеком, информирует в «Твиттере» Континентальная хоккейная лига. 27-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Мэйсек стал лучшим снайпером «Автомобилиста», записав на свой счёт 24 заброшенных шайбы и 22 результативных передачи в 61 матче при показателе полезности "-3" и 22 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на льду 18 минут и 54 секунды за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина Мэйсек заработал одну результативную передачу.
Напомним, в сезоне-2019/2020 «Автомобилист» завершил выступление на стадии первого раунда Кубка Гагарина, проиграв «Сибири» (1-4).
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