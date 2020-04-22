Корписало — о конкуренции: я в «Коламбусе» давно бьюсь за место, ничего нового тут нет
Вратарь Йоонас Корписало после подписания нового двухлетнего контракта с «Коламбус Блю Джекетс» прокомментировал конкуренцию с Элвисом Мерзликиным.
«Я уже давно борюсь за свое место, так что для меня в этом нет ничего нового. Конкуренция позволяет нам раскрыть наши лучшие качества. Иногда очень непросто смотреть со стороны и видеть, что твоя команда играет очень хорошо, а тебя в ней нет. Но это часть спорта. Я приобрел новый опыт, учился терпеть, работать, набирать форму.
Надо всегда быть в форме, чтобы разница между удачными и неудачными днями была минимальной. Нельзя опускаться ниже своего уровня. Это нужно, чтобы быть ведущим вратарем», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Коламбус» продлил контракт с голкипером Корписало
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