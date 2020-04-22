«Лучше дома». «Авангард» опубликовал видео с игроками, тренерами и звёздами шоу-бизнеса

Хоккейный клуб «Авангард» призвал всех находиться дома во время пандемии коронавируса. Клуб разместил специальное видео с игроками основного и молодёжного составов, тренерами и известными людьми.

Посмотреть видео можно в аккаунте «Авангарда» в «Инстаграме».



Напомним, из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса временно приостановлен.