Ти Джей Оши: не так важно, во что именно играть. Можно бросать изоленту в мусорку

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал, что скучает по борьбе на ледовой площадке. Напомним, регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за коронавируса.
«Я скучаю без борьбы. Можно бросать на спор использованную изоленту в корзину для мусора в раздевалке или играть матч плей-офф. Не так важно, во что играть. Мне нравится само ощущение борьбы, нравится соревноваться с другими. Время от времени я позволяю детям победить — без этого никуда. Но нельзя это делать всё время.
Наша команда приложила очень много усилий в регулярном чемпионате. И не только наша и я, но и все остальные в лиге. Все ложились под шайбу, получали травмы и всё такое. Все делали ради попадания в плей-офф, ради шанса поднять над головой Кубок. Будет очень обидно, если нас лишат такой возможности. Если для этого придётся играть на нейтральных полях, я целиком за», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.
Партнёр Оши по «Вашингтону» Илья Ковальчук также проводит время с детьми — недавно россиянин показал, как вся семья лепит пельмени.
- 22 апреля 2020
-
19:51
-
19:45
-
19:27
-
18:52
-
18:13
-
17:59
-
17:33
-
17:25
-
17:13
-
16:49
-
16:21
-
16:05
-
15:45
-
15:20
-
14:54
-
14:30
-
14:01
-
13:53
-
13:45
-
13:20
-
12:57
-
12:31
-
12:10
-
12:05
-
11:45
-
11:17
-
11:01
-
10:36
-
10:15
-
10:01
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
08:03
-
04:00