Ти Джей Оши: не так важно, во что именно играть. Можно бросать изоленту в мусорку

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал, что скучает по борьбе на ледовой площадке. Напомним, регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за коронавируса.



«Я скучаю без борьбы. Можно бросать на спор использованную изоленту в корзину для мусора в раздевалке или играть матч плей-офф. Не так важно, во что играть. Мне нравится само ощущение борьбы, нравится соревноваться с другими. Время от времени я позволяю детям победить — без этого никуда. Но нельзя это делать всё время.



Наша команда приложила очень много усилий в регулярном чемпионате. И не только наша и я, но и все остальные в лиге. Все ложились под шайбу, получали травмы и всё такое. Все делали ради попадания в плей-офф, ради шанса поднять над головой Кубок. Будет очень обидно, если нас лишат такой возможности. Если для этого придётся играть на нейтральных полях, я целиком за», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.



Партнёр Оши по «Вашингтону» Илья Ковальчук также проводит время с детьми — недавно россиянин показал, как вся семья лепит пельмени.

Проклятые буллиты. Как Оши и Терри обыгрывали Россию в серии штрафных бросков Оши с тех пор стал настоящей звездой и играет с Овечкиным, а Терри не может закрепиться в НХЛ.