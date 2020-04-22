Замула — о CHL: когда залетаешь в Канаду, это какой-то рай. Там игроки намного талантливее
Российский защитник клуба WHL «Калгари Хитмен» Егор Замула рассказал об отличиях МХЛ от североамериканских молодёжных лиг.
«Отличия CHL от МХЛ? Очень простой вопрос. Когда залетаешь в Канаду, это какой-то рай. Начиная питанием и восстановлением и до работы тренерского штаба. Мне очень понравилось в CHL. Там скорости выше и там намного талантливее игроки. Нет проблем со льдом, когда он свободен — выходи и катайся. Площадка почти всегда доступна.
Уеду ли я в Россию, если мне предложит крупный контракт клуб из КХЛ? На данный момент нет. Стараюсь брать пример с Михаила Сергачёва и Ивана Проворова, я даже физически похож на них. Хочу развиваться в системе „Калгари“, дальше будем смотреть», — рассказал Замула в эфире «Инстаграма».
Замула: мне звонили из «Магнитки», но я не стремлюсь играть в России
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