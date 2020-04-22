Овечкин, Гретцки и Фазель обратились к болельщикам в связи с коронавирусом

Международная федерация хоккея опубликовала в «Твиттере» видео на тему пандемии коронавируса. Легендарный форвард Уэйн Гретцки, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, президент ИИХФ Рене Фазель и другие известные люди из мира хоккея призвали болельщиков оставаться дома.

Посмотреть видео можно в аккауте ИИХФ в «Твиттере».



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.